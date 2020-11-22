Оброс и похудел. Появилось первое фото Ефремова из СИЗО

Опубликованы первые фото Михаила Ефремова из СИЗО в Белгороде. На них актер стоит рядом со священнослужителями, которые посетили колонию.

СИЗО-3 в Белгородской области, где отбывает наказание Михаил Ефремов, посетил Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Священнослужитель провел молебен в местном храме, а также причастил и исповедал осужденных из отряда хозблока СИЗО. Среди них оказался и Михаил Ефремов. Фотографии с актером опубликовали на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

Пока Михаил Ефремов из-за карантина находится не в колонии № 4 в поселке Алексеевка, а в СИЗО № 3. 27 ноября его должны перевести. Колония, где будет отбывать наказание Ефремов, уже получила статус «звездной». Там сидели футболисты Кокорин и Мамаев. По словам правозащитников, в исправительном учреждении отличные условия. Хорошие санузлы, спальни, лояльные порядки. Заключенным даже выдают зарплату, правда, из нее вычитают за одежду и питание. Но все же на выходе из колонии у многих остается свой небольшой капитал на счете.