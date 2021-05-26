Обрбакайте отметила свой юбилей с Пугачевой

Кристина Орбакайте отпраздновала свой юбилей в «Московском городском гольф-клубе». Среди приглашенных была ее мать Алла Пугачева. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пугачева поздравила дочку и сказала, что Орбакайте слишком молода для 50 лет, которые ей исполняются. Она назвала ее «мотивацией в жизни, примером для подражания».

«Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса Кристина осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной, женщиной, которая в 50 лет, как ребенок смотрит на жизнь», — рассказала Пугачева.

Ведущим вечера стал супруг Пугачевой Максим Галкин. Рядом с Орбакайте были ее супруг Михаил Земцов и дети.

Ранее внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отметил свое 30-летие, устроив аниме-вечеринку. Фото с мероприятия именинник выложил в своем Instagram. Уточняется, что вечеринка прошла в загородном доме. В качестве угощения гостям предложили японскую лапшу и коктейли. На участке Пресняков разбил шатер, а также украсил его японскими фонариками.