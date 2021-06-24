Образ Бузовой на фестивале «Жара» не понравился поклонникам

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео в платье для красной дорожки фестиваля «Жара». Однако образ певицы не понравился поклонникам, написало ИА Nation News.

В ролике Ольга демонстрирует красное платье с объемными рукавами и длинным шлейфом, но путается в нем и спотыкается. Подписчики певицы не проявили тактичности и поспешили упрекнуть ее в неуклюжести.

«Грация у вас, Ольга, как всегда, картошки», — написал один из комментаторов.

Кроме того, поклонники не оценили новый светлый цвет волос певицы, заявив, что блонд ее старит. Многие заметили, что Бузовой лучше быть брюнеткой.

Досталось и фигуре певицы — некоторые комментаторы увидели на фото и видео «животик как у беременной».

«Это такое строение тела или пузико появилось?», — спросили певицу в комментариях.

Неизвестно, что создало такой эффект, но «животик» на фото обычно стройной Бузовой даже породил дискуссию в комментариях, не беременна ли певица на самом деле.