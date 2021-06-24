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    24 июня 2021, 11:42

    Образ Бузовой на фестивале «Жара» не понравился поклонникам

    Полина Гребенщикова

    Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео в платье для красной дорожки фестиваля «Жара». Однако образ певицы не понравился поклонникам, написало ИА Nation News.

    Образ Бузовой на фестивале «Жара» не понравился поклонникам

    В ролике Ольга демонстрирует красное платье с объемными рукавами и длинным шлейфом, но путается в нем и спотыкается. Подписчики певицы не проявили тактичности и поспешили упрекнуть ее в неуклюжести.

    «Грация у вас, Ольга, как всегда, картошки», — написал один из комментаторов.

    Кроме того, поклонники не оценили новый светлый цвет волос певицы, заявив, что блонд ее старит. Многие заметили, что Бузовой лучше быть брюнеткой.

    Досталось и фигуре певицы — некоторые комментаторы увидели на фото и видео «животик как у беременной».

    «Это такое строение тела или пузико появилось?», — спросили певицу в комментариях.

    Неизвестно, что создало такой эффект, но «животик» на фото обычно стройной Бузовой даже породил дискуссию в комментариях, не беременна ли певица на самом деле.