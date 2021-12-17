Обострение 15-летнего конфликта: Руссо заявит на Пригожина в полицию

Певец Авраам Руссо намерен подать заявление в правоохранительные органы на продюсера Иосифа Пригожина. Конфликт между двумя представителями отечественного шоу-бизнеса продолжается уже 15 лет и сейчас вышел на новый виток. Об этом «360» сообщил адвокат певца Андрей Алешкин.

Во время участия в программе «Секрет на миллион» Руссо намекнул, что Пригожин вместе с бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым могли быть причастны к расстрелу автомобиля певца в 2006 году. После этого продюсер решил подать на Руссо в суд за клевету.

В ответ певец начал готовить заявление в полицию. Таким образом, речь может идти уже не о гражданском, а об уголовном деле. По словам адвоката Русо Андрея Алешкина, дело сейчас находится в разработке.

«Дело сейчас находится в разработке. Мы прорабатываем различные способы защиты. В ближайшее время мы определимся с ответной реакцией на те высказывания оскорбительного характера, которые имели место быть. На сегодняшний момент есть понимание, что мы будем обращаться в ближайшее время в полицию в связи с тем, что моего доверителя обвиняли в совершении тяжкого преступления. При таких обстоятельствах правовую оценку должен давать даже не суд, мне кажется, а правоохранительные органы. Но мы для себя не исключаем и судебную защиту», — рассказал адвокат.