Появились подробности съемок Ивлеевой для обложки Playboy

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева показала подписчикам свои фотографии для русской версии журнала Playboy. Работа над обложкой заняла целый месяц, сообщил арт-директор студии Cameraptor Дмитрий Журавлев.

«Она перфекционист, все согласовывалось через нее. На весь проект ушел примерно месяц. Причем много времени ушло именно на переговоры, согласование, обсуждение», — привел слова Журавлева сайт E1.RU.

Некоторые снимки делали в капсульном отеле для создания космической атмосферы. При этом арт-директор подтвердил, что Ивлеева действительно снималась обнаженной.

«Мы разрабатывали все: как это будет выглядеть, какие позы. Все было очень секретно. Я не могу оценить полностью весь бюджет съемки, но уверен все вместе стоило несколько миллионов рублей», — отметил он.

Всю работу команды специалистов оплачивала сама телеведущая. Журавлев рассказал, что сейчас планирует реализовать с Ивлеевой еще один проект, но никаких подробностей он раскрывать не стал.

Ранее телеведущая опубликовала несколько кадров из журнала в Instagram. Она подчеркнула, что сделала себе подарок в виде фотосессии на 30-летие.

«Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3D-дизайном! Потому, смело считаем, что это лучшая, и самая дорогая обложка за историю русского Playboy», — написала Ивлеева в соцсети.