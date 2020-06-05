«Это грустная новость, невероятная. Потому что мне пришлось встречаться и работать с Мишей, сотрудничать с ним. Он обладал потрясающей творческой фантазией», — рассказал Гаркалин.

По его словам, Кокшенову мало было быть успешным и знаменитым актером своего времени. Поэтому он вникал в кинорежиссуру, в частности, занимался кинокомедией.

«Я принимал активное участие в его разработках и планах. Он знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах», — отметил Гаркалин.

Михаил Кокшенов запомнился российским зрителям по комическим ролям в фильмах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли». Актер умер 5 июня, ему было 83 года.

Кинорежиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал, что когда Кокшенов играл в комедиях, в зале всегда звучал смех.