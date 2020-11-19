Объявлены номинанты «Телемании 2020»

За главный приз участники поборются в 16 номинациях. Помимо этого объявлены номинации за лучший документальный фильм, игровую короткометражку и новостной репортаж.

Молодые люди отправили на фестиваль 600 заявок. Среди них представлены альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик, фильм с участием Жанны Эппле. Их отобрали члены жюри.

Участники присылали работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма. Также за главный приз поборются жители Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Египта, Германии.

Возглавляет жюри журналист и телеведущий Дмитрий Дибров. Помимо него лучшие работы отбирают продюсеры Наталья Дрозд и Мария Готлиб, оператор Олег Лукичев, художник-постановщик «Мастера и Маргариты» Сергей Февралев, режиссер Михаил Романовский, медиаменеджер Екатерина Ласкари, философ Мария Магронт-Ахвледиани.

Церемония награждения победителей «Телемании» пройдет 21 ноября. Формат проведения еще не определен.