Объявлен состав наставников нового сезона шоу «Голос»

Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин будут наставниками 10-го сезона шоу «Голос». Информация об этом появилась в официальном Instagram проекта.

«Встречайте наставников юбилейного, десятого сезона проекта #Голос. Легендарный золотой состав: Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Борисович Градский и Пелагея! Скоро в эфире и на сайте Первого канала», — говорится в сообщении.

Фанаты шоу встретили эту новость с большим энтузиазмом.

«Ну наконец-то возвращается легендарный состав! Это будет лучший сезон!», «Оооооооооо ураааааааааа», «Наконец-то», «Ураааааа!!! Наконец-то лучшие возвращаются», — написали пользователи в многочисленных комментариях.

О возвращении в шоу написал у себя в Instagram и Дима Билан, опубликовав совместное фото с другими наставниками.

«Мы возвращаемся в семью! Снова вместе!» — написал певец.

Ранее победитель «Голоса» иеромонах Фотий признался, что больше не хочет участвовать в конкурсе певцов. По словам священнослужителя, он мечтает принять участие в состязании по игре на музыкальных инструментах. Для этого он активно учится играть на органе и в будущем хотел бы попробовать в этом свои силы.