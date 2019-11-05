Еда из рук кумира. Макконахи раздал благотворительные обеды погорельцам в Калифорнии

Американский актер Мэттью Макконахи задался целью накормить пострадавших от пожаров в Калифорнии. Он занялся приготовлением благотворительных обедов, а затем помог их раздать тем, кто остался без крыши над головой, а также пожарным. Подробности сообщило издание Independent.

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Ранее актер принимал участие в благотворительных акциях Operation BBQ Relief. Организация занимается оказанием первой помощи пострадавшим. Также Макконахи был креативным директором и активным участником организации Wild Turkey Bourbon.

Юбиляр Макконахи (ему 4 ноября исполнилось полвека) пояснил, что акцию по раздаче бесплатных обедов Wild Turkey Bourbon запланировала давно, но охватившие недавно штат пожары сделали ее еще более актуальной.

«Когда мы планировали это мероприятие, мы не знали, что Калифорния, мой второй дом, пострадает от еще одной волны разрушительных пожаров», — произнес актер, выразив надежду, что своим примером вдохновит других на оказание помощи погорельцам.

Природные пожары в Калифорнии распространились на весьма солидную площадь. Главной причиной этого стал сильный ветер. Несколько сотен тысяч человек покинули зону бедствия или были эвакуированы. Огромные территории остались без электроснабжения.