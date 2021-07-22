Обама и Спрингстин выпустят книгу

Бывший президент Америки Барак Обама и его друг рок-музыкант Брюс Спрингстин издадут книгу. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Анонс книги сделала продюсерская компания Higher Ground. Книга будет называться «Ренегаты: Рожденные в США» и выйдет 26 октября. Она будет продолжение подкаста, который авторы начали вести в 2021 году.

По словам Обамы и Спрингстина, в книге будут их размышления «о судьбе Америки, о ее гражданах и о тех деструктивных темных силах, которые хотели бы разрушить ее… о том, какую страну мы оставим нашим детям».