Сын Тарзана высказался об изменах отца

Сын певца и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, прокомментировал в Instagram ситуацию вокруг вскрывшихся измен отца матери, певице Наташе Королевой.

Архип Глушко, который также недавно начал музыкальную карьеру, рассказал, что старается отвлечься от этого вопроса с помощью творчества.

«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю», — написал сын звездной пары.

Тарзман объявил о своей измене Наташе Королевой с малоизвестной актрисой, которая после ограбила его квартиру. При этом многочисленная аудитория усомнилась в правдивости семейных историй певца. А накануне Тарзан, записал новое видео о своей измене. Он рассказал, что признался во всем так как прознал о готовящемся на федеральном канале шоу о его отношениях с Наташей Королевой.

Актриса Анастасия Шульженко, которая и стала виновницей разлада в звездной семье, призналась, что боится жены Тарзана Наташи Королевой. Это произошло после новостей о том, что дом звездной пары обнесли на миллионы рублей. Рассказываем, что случилось между семьей Тарзана и актрисой из «Викинга».