Актрисе Наталье Рудовой стали поступать угрозы после отзыва о сервисе Дагестане

Актриса Наталья Рудова оказалась в центре скандала после посещения Дагестана. Свой туристический маршрут артистка показывала своим подписчикам в Instagram. Также она рассказала о единственном недостатке во время поездки — это отсутствие нормальных туалетов. По словам актрисы, сказать об этом ее попросили гиды.

После этого на Рудову обрушились негативные комментарии в соцсети. Кроме того, некоторые пользователи писали актрисе угрозы, уточнил сайт kp.ru.

«Вы меня задолбали! Я удаляю все фото из Дагестана и никогда туда больше не поеду! Сами гиды меня попросили сказать про туалеты. Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать!», — написала Рудова в одной из опубликованных Stories.

Но среди негативных комментариев в адрес артистки были и положительные. Некоторые поддержали замечание девушки.

Сейчас актриса удалила все фото из этой поездки. Однако во время путешествия Рудова делилась с подписчиками видами красивых пейзажей региона и положительными эмоциями.