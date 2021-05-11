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    11 мая 2021, 05:10

    Актрисе Наталье Рудовой стали поступать угрозы после отзыва о сервисе Дагестане

    Валерия Шафирко

    Актриса Наталья Рудова оказалась в центре скандала после посещения Дагестана. Свой туристический маршрут артистка показывала своим подписчикам в Instagram. Также она рассказала о единственном недостатке во время поездки — это отсутствие нормальных туалетов. По словам актрисы, сказать об этом ее попросили гиды.

    После этого на Рудову обрушились негативные комментарии в соцсети. Кроме того, некоторые пользователи писали актрисе угрозы, уточнил сайт kp.ru.

    «Вы меня задолбали! Я удаляю все фото из Дагестана и никогда туда больше не поеду! Сами гиды меня попросили сказать про туалеты. Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать!», — написала Рудова в одной из опубликованных Stories.

    Но среди негативных комментариев в адрес артистки были и положительные. Некоторые поддержали замечание девушки.

    Сейчас актриса удалила все фото из этой поездки. Однако во время путешествия Рудова делилась с подписчиками видами красивых пейзажей региона и положительными эмоциями.