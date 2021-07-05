Лукьяненко рассказал о работе с Меньшовым

Актер и режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. О работе с ним рассказал для сайта kp.ru писатель Сергей Лукьяненко.

Меньшов снимался в фильме «Ночной дозор», снятому по книге Лукьяненко. В нем он сыграл светлого мага Гесера. По словам писателя, Меньшов подошел на эту роль лучше, чем кто-либо другой.

«Когда я писал следующие книги этого цикла, я видел Меньшова. Он эту роль понял, дополнил, сделал ее живой и настоящей. Мне он запомнился как человек очень цельный и честный. Настоящий, с большой буквы. Который не боялся высказывать свои взгляды, наперекор мнению каких-то кругов. Говорил то, что думал. Любил родину, старался всеми силами быть хранителем добра в этом мире. Как и его персонаж из моей книги», — сказал Лукьяненко.

По словам писателя, игра Меньшова полностью совпала с его собственным видением этого персонажа.

Он отметил, что это большая потеря для всей страны и принес соболезнования родным и близким актера.