«Измены, ссоры, слезы»: Дмитрий Тарасов рассказал о прошлых отношениях

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, чем отличаются его отношения с нынешней супругой Анастасией Костенко от всех предыдущих. Он разместил ряд снимков с женой и подчеркнул, что в этом союзе у него все получилось как нельзя лучше.

«Отношения в прошлом: выносили друг другу мозги, измены, ссоры, слезы, сопли, страсть и так далее. Отношения сейчас: уважение, свобода, любовь, дети, планы на будущее, отличный секс», — написал Тарасов в Stories на своей странице в Instаgram.

Тарасов считает, что у него с Костенко получилось «создать идеальные отношения, насколько это возможно».

Не известно, относились ли эти слова ко второй экс-жене Тарасова Ольги Бузовой или нет. Но футболист и телеведущая давно отпускают колкие замечания в адрес друг друга, отметил Пятый канал. Так, в одном интервью Тарасов признался, что последние годы в отношениях с Бузовой были похожи на «жизнь в прямом эфире». Телеведущая ответила на это бывшему супругу через СМИ пословицей — в своем глазу бревна не видишь, в чужом соринку замечаешь.