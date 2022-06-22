«Запомнила его весельчаком». Наталья Подольская рассказала о Пьере Нарциссе

«Весельчак и „шоколадка“» — так певица Наталья Подольская охарактеризовала умершего артиста Пьера Нарцисса в беседе с «360». Она призналась, что новость о его смерти стала для нее шоком.

«Я прямо пять минут назад узнала об этом. Эта новость — шок», — заметила Подольская.

По ее словам, они с Нарциссом не были знакомы лично и не пересекались на мероприятиях, но она смотрела «Фабрику звезд» и прекрасно его помнит.

«Такой весельчак, „шоколадка“. Конечно, все его знают по „Шоколадному зайцу“, дети эту песню до сих пор обожают, хотя ей много лет», — добавила певица.

СМИ сообщили о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса утром 22 июня. Дочь артиста рассказала журналистам, что он скончался в результате операции на почках. Она оставила в соцсетях трогательное обращение к умершему отцу. По информации солиста группы «Корни» Александра Бердникова, который был близким другом Нарцисса, в последние дни он едва мог ходить и задыхался.