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    16 июля 2020, 17:22

    «О браке я даже не думаю». Катрин Денев рассказала о личной жизни

    Анастасия Кременчугская

    Катрин Денев, французская актриса, в интервью сайту argumenti.ru рассказала о красоте, своей семье и личной жизни.
    «О браке я даже не думаю». Катрин Денев рассказала о личной жизни

    Денев является признанной красавицей, многие мужчины по всему миру до сих пор сходят по ней с ума, несмотря на ее возраст — сейчас ей 76 лет. Однако это совсем не интересует артистку. Она призналась, что ей нравится ходить на свидания, получать знаки внимания, но о браке она «даже не думает».

    По словам актрисы, для нее красота — это природа.

    «У меня есть дом в Нормандии и прекрасный сад. Это удивительное чувство — сажать цветы, ухаживать за ними. Когда я занимаюсь своим садом, то нахожусь в полной гармонии с собой. Но не надо думать, что эта красота достается легко. Работа на земле — сложный труд. Но то, что получается в результате, стоит того», — приводит слова Денев сайт «Мир 24».

    Она также рассказала, что находится в крайне доверительных отношениях со своей дочерью. И подчеркнула, что в ее семье «все хорошенькие». А радость ей приносят ее внуки.

    Денев никогда не питала иллюзий к жизни, так как является рациональным человеком и фаталисткой.