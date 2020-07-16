«О браке я даже не думаю». Катрин Денев рассказала о личной жизни

Денев является признанной красавицей, многие мужчины по всему миру до сих пор сходят по ней с ума, несмотря на ее возраст — сейчас ей 76 лет. Однако это совсем не интересует артистку. Она призналась, что ей нравится ходить на свидания, получать знаки внимания, но о браке она «даже не думает».

По словам актрисы, для нее красота — это природа.

«У меня есть дом в Нормандии и прекрасный сад. Это удивительное чувство — сажать цветы, ухаживать за ними. Когда я занимаюсь своим садом, то нахожусь в полной гармонии с собой. Но не надо думать, что эта красота достается легко. Работа на земле — сложный труд. Но то, что получается в результате, стоит того», — приводит слова Денев сайт «Мир 24».

Она также рассказала, что находится в крайне доверительных отношениях со своей дочерью. И подчеркнула, что в ее семье «все хорошенькие». А радость ей приносят ее внуки.

Денев никогда не питала иллюзий к жизни, так как является рациональным человеком и фаталисткой.