Знаменитости 19 декабря 2023, 12:40 NYT: студия Marvel уволила актера Мэйджорса после признания его вины в нападении на девушку

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Американская студия Marvel отказалась от сотрудничества с актером Джонатаном Мэйджорсом, который был задействован в сериале «Локи». Решение приняли после того, как суд признал артиста виновным в нападении. Об этом сообщила газета The New York Times.

Присяжные установили, что Мэйджорс набросился на бывшую девушку Грэйс Джаббари в машине. У потерпевшей диагностировали перелом пальца, травмы руки и уха.

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Актер не признал вину в содеянном. Ему вынесут приговор 6 февраля 2024 года, добавил RT.