NYT призвал к травле сестер Хадид и Дуа Липы за антисемитизм

Американское издание New York Times в новом выпуске опубликовало рекламы с призывом к травле против трех знаменитостей. Обрушить хейт на сестер Хадид и Дуа Липу, по мнению NYT, нужно за антисемитизм. Ранее девушки открыто заявили, что в израильско-палестинском конфликте поддерживают Палестину.

Модель Белла Хадид ответила на обвинения в антисемитизме еще до публикации материала. Она подчеркнула, что хочет мира для всех народов и не желает никому зла. Тем более она не ждет массового истребления ни одной из наций. Ее сестра Джиджи Хадид объяснила свою позицию примерно так же. А Дуа Липа отреагировала на публикацию материала в издании в Stories в своем Instagram.

«Я резко отрицаю лживые обвинения, опубликованные сегодня в рекламе New York Times. Я верю, что все — евреи, мусульмане и христиане — имеют право жить в мире как равные граждане своих стран. Я поддерживаю всех угнетенных людей и отвергаю любые проявления расизма», — подчеркнула певица.

Негативно отреагировали на публикацию и фанаты девушек. В комментариях на официальных страницах NYТ в социальных сетях они потребовали, чтобы издание принесло публичные извинения. Кроме того, поклонники пристыдили редакторов, которые готовы ради денег подвергнуть опасности жизни трех девушек своими призывами к травле.

Паблик Diet Prada отметил, что такие скандальные рекламы появляются на страницах американского издания уже не в первый раз. В 1989 году Дональд Трамп купил там место, чтобы призвать к смертной казни пяти темнокожих подростков. Их обвиняли в изнасиловании белой женщины в Центральном парке Нью-Йорка. Однако позже обвинения с молодых людей сняли — ДНК-тесты доказали, что они не виноваты.