Эксклюзив 13 сентября 2023, 02:02 «Нужно всего 15 секунд». Чемпион России по битбоксу Станин рассказал, как овладеть этим жанром музыки Чемпион России по битбоксу Станин: научиться делать битбокс можно за 15 секунд Телеканал «360»

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Битбокс кажется многим довольно сложным жанром музыки, но овладеть им не так уж сложно. Чемпион России по битбоксу Тарас Станин рассказал, что, будучи подростком, считал битбокс узкой реперской темой. Спустя время он поменял свое отношение, став в итоге одним их лучших в этом деле. Своей историей он поделился в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Каждый может научиться битбоксу, причем чувство ритма или слух нарабатываются со временем. Однако, если у человека с ритмом совсем плохо, то я советую пойти на тротуар или остановку. Здесь нужно на каждый свой шаг ему попытаться проговорить букву „Т“, это и будет ритм», — пояснил артист.

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Станин начал заниматься битбоксом 13 лет назад, хотя до этого он ему не нравился.

«Я думал, что это узкая рэперская тема. И в 2010 году мне попалось видео, где парень при помощи битбокса делал абсолютно другую музыку», — рассказал он.

В 16 лет Станин вдохновился на изучение техник битбокса, но полгода у него ничего не получалось.

«Когда я только начал увлекаться этой темой, то просто пытался повторить то, что попадалось в каком-нибудь ролике с битбоксом. При этом я не понимал, как другие люди смогли научиться. Но я всегда думал, что, если этот человек смог все-таки битбоксить, значит и у меня получиться. В итоге так и вышло», — отметил гость программы.

Также Тарас Станин отметил, что сейчас уже есть масса мастер-классов и обучающих видео. Сам он тоже очень много преподает.