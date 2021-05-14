«Нужно уходить и выбирать себя». Дакота сделала выводы после развода с Соколовским

Если девушка столкнется с абьюзом и жестоким отношением со стороны мужчины, она должна уйти и выбрать себя. Тако вывод после развода сделала певица Рита Дакота, сообщила teleprogramma.pro.

Артистка пришла к нескольким выводам после развода с певцом Владом Соколовским.

«Была бабой, с которой очень плохо поступили. Что мне помогло? Во-первых, не соглашаться на меньшее. Это я могу посоветовать каждой девочке от души, столкнувшейся с абьюзом, жестоким отношением любого рода. Нужно уходить и выбирать себя», — заявила Дакота.

Дакота познакомилась с Соколовским на шоу «Фабрика звезд». Позже они поженились, но спустя три года, в 2018-м, супруги развелись. Артистка устала от многих измен Соколовского и не простила ему неверность, написал Newinform. Пара воспитывает дочь Мию. Бывшие муж и жена спустя некоторое время после развода наладили отношения ради ребенка.

В начале мая Дакота поделилась чувствами и эмоциями по поводу развода в эфире программы Муцениеце. Премьерный выпуск набрал два миллиона просмотров, шоу вошло в топ YouTube. При этом ранее певица пообещала эксклюзивно поговорить об этом в шоу «Осторожно, Собчак!». Поэтому Дакоте пришлось лично оправдываться и извиняться перед журналисткой.