Знаменитости 20 ноября 2023, 06:10 «Нужно стиснуть зубы». Фаворит Пугачевой рассказал о причинах отъезда звезды Фаворит Пугачевой Савин: певица могла переехать из-за своего мужа Галкина РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева могла решиться на отъезд из России из-за своего мужа. Об этом и в беседе с сайтом aif.ru заявил ее фаворит, вокалист и композитор Сергей Савин.

По его мнению, звезда часто прислушивается в своему супругу юмористу Максиму Галкину*, поэтому он сыграл не последнюю роль в их отъезде.

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«В одном из интервью актера Сергея Бодрова я услышал фразу, которую всегда применяю к себе: когда твоя страна в беде, <…> когда твоя страна находится тяжелом положении, нужно стиснуть зубы и дождаться, когда все будет хорошо», — ответил Савин на вопрос про свое отношение к отъезду артистки из России.

Также вокалист отметил, что Пугачева, делая негативные высказывания в сторону жителей РФ, не хотела обижать всех россиян. Артистка имела в виду «конкретных персон».

Ранее стало известно, что Пугачева может выступить на корпоративе в России за 46 миллионов рублей. Однако концерт должен быть тайным.

* Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.