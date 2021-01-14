Несмотря на возраст, Борис Грачевский оставался молодым. Коварный коронавирус забрал его очень неожиданно — когда пандемия уносит жизни таких людей, появляется сильное желание сделать все возможное, чтобы, наконец, победить пандемию.

Об этом «360» рассказал кинорежиссер, телеведущий и актер Юлий Гусман. Он подчеркнул, что о Грачевском очень сложно сказать всего несколько слов.

«Он человек многогранный, успешный и молодой, хотя ему было уже по анкетным данным немало. Многолетний художественный руководитель и один из основателей „Ералаша“, любимого детьми и взрослыми, и при этом светлый, сильный человек», — отметил Гусман.

Собеседник подчеркнул, что коронавирус настиг Грачевского внезапно. Несмотря на возраст — режиссеру был 71 год — у него не было никаких хронических заболеваний.

«Вот эта страшная болезнь, хоть он и был в возрасте риска, никаких хронических заболеваний у него не было, насколько я знаю. Привыкаем жить с этой гнусной вирусной мразью, шутим, маски не носим», — отметил он.

Я просто в ужасе, мне кажется, что все эти слова, что память о нем сохранится… Все это так, но когда коварная, страшная и беспощадная болезнь внезапно обрывает жизнь полного любви, полного творческих планов человека, хочется думать о том, что надо стараться делать все возможное, чтобы сломить эту проклятую эпидемию Юлий Гусман

Гусман подчеркнул, что поможет семье Грачевского.

Борис Грачевский скончался в московской больнице около часа назад. О его смерти сообщила супруга, позже эту информацию подтвердил друг режиссера Владимир Долинский.