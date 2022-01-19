«Нужно по всему магазину искать». Ивлеева провела рейд в поисках своих чипсов

Блогерша Настя Ивлеева после запуска производства своих чипсов решила проверить, как реализуется ее товар. Для этого она зашла в один из магазинов крупной торговой сети и стала искать пачки со снеками.

Отчет Ивлеева выложила у себя в Stories в Instagram. На опубликованных кадрах она пожаловалась, что не может найти чипсы в торговом зале. Почему-то рядом с другими аналогичными товарами она их не обнаружила, написала «Газета.ru».

«Я пробираюсь в прямом эфире через ряды, хочу увидеть, где лежат мои чипсы. Знаете, где чипсы? Их нет», — посетовала блогерша.

Тогда она решила выяснить, есть ли чипсы в продаже, у директора магазина. Сотрудник заявил ей, что к ним такая продукция не поступала. Но после разговора Ивлеева обнаружила, что чипсы все-таки есть. Они нашлись рядом со сладостями и стендом с разными соусами и кетчупами.

«Понимаете, нужно по всему магазину искать эти чипсы. Я считаю, что это совершенно неправильно, это нарушение товарного соседства», — подчеркнула Ивлеева.

После рейда она пообещала, что будет ходить и проверять, как продаются ее чипсы и где они стоят в торговых залах. По ее словам, она начинающий бизнесмен, поэтому это имеет для нее большое значение.