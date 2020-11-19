Нурмагомедов решил стать магистром и заняться сельским хозяйством

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о больших и размеренных планах на ближайшие пять лет. Как выяснилось, он намерен доучиться в РЭУ имени Плеханова и заняться сельским хозяйством.

Об этом боец рассказал на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. <...> Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — передает ТАСС его слова.

Также спортсмен опроверг слухи о желании построить политическую карьеру. Как он отметил, ему важно быть там, где он может принести пользу. А большая политика ему в этом не нужна. Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что окончательно бросил профессиональный спорт и возвращаться уже не собирается.

«Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», — подчеркнул Нурмагомедов.

Недавно стало известно, что российский боец намерен запустить в декабре виртуальный оператор мобильной связи под названием Eagle Moblie.