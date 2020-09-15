Нурмагомедов рассказал о своем отношении к топ-5 самых влиятельных мусульман

Боец признался, что чувствует огромную ответственность в связи с этим и боится совершать ошибки.

«Если кто и имеет право на ошибку, то у меня это право очень маленькое. Будут большие последствия… Из-за этого я… Не только из-за этого, просто я сам веду такой образ жизни, что стараюсь заниматься вещами, которые меня лично касаются», — пояснил Нурмагомедов.

Он также рассказал, что постоянно тренируется, не посещает непристойные места, выбирает, с кем общаться.