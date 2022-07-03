Нурлан Сабуров обозвал Собчак на концерте в Балашихе

Комик Нурлан Сабуров во время концерта в Балашихе пошутил о телеведущей Ксении Собчак. Стендапер заявил о сходстве Собчак с лошадью. Этого хватило, чтобы сорвать овации. Видео с отрывком из выступления разошлось по социальным сетям.

«Давайте об очевидном. Собчак — лошадь *****. Закрепим», — сказал Сабуров.

Люди отреагировали восторженно. Все зааплодировали.

Вероятно, таким образом комик ответил Собчак на ее критику. Телеведущая ранее осудила поведение Сабурова во время концерта в США. В Лос-Анджелесе один из зрителей в зале потребовал от комика высказать позицию к украинским событиям, но Сабуров замялся и ушел от ответа. А когда на сцену выбежала активистка в окровавленном платье, комик неудачно отшутился о месячных. Собчак назвала такое поведение недостойным. Гастрольный тур Сабурова по США провалился, и он вернулся с концертами в Россию.