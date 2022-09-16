Нумеролог Кузденбаева предупредила, что новый король Британии может лишиться престола | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 16:00

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Культура

16 сентября 2022, 15:58

Голливудских звезд во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» не будет

Реклама

Здоровье

16 сентября 2022, 15:53

Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Крупный датский производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Эксклюзив

16 сентября 2022, 15:50

Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:48

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 15:47

Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США

Здоровье

16 сентября 2022, 15:47

Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память

Знаменитости

16 сентября 2022, 15:50

Нумеролог Кузденбаева предупредила, что новый король Британии может лишиться престола

Читать 360tv в

Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Его короновали под именем Карл III. Мужчина прославился своим избалованным характером. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, каким правителем станет Карл. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Король Карл III родился 14 ноября 1948 года — эта дата в нумерологии называется „День исследователя внешнего мира“. Он носитель так называемого „тысячного“ знака — знака известности и популярности. Таким людям среднего пути не дано, им присущи чувство превосходства, гордыня, категоричность», — пояснила специалист.

Реклама

Эксперт пояснила, что новый король обладает деспотичным характером. При этом он является карьеристом. Кузденбаева заявила, что Чарльз на протяжении жизни мечтал стать королем Великобритании, и сейчас достиг своей цели.

Реклама

Нумеролог пояснила, что новый король вряд ли сможет сделать что-то хорошее для своей страны. Она подчеркнула, что уже через два года он может лишиться престола.

Королевская семья Британии

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама