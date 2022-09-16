Нумеролог Кузденбаева предупредила, что новый король Британии может лишиться престола | 360°

Знаменитости 16 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Нумеролог Кузденбаева предупредила, что новый король Британии может лишиться престола

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Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Его короновали под именем Карл III. Мужчина прославился своим избалованным характером. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, каким правителем станет Карл. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Король Карл III родился 14 ноября 1948 года — эта дата в нумерологии называется „День исследователя внешнего мира“. Он носитель так называемого „тысячного“ знака — знака известности и популярности. Таким людям среднего пути не дано, им присущи чувство превосходства, гордыня, категоричность», — пояснила специалист.

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Эксперт пояснила, что новый король обладает деспотичным характером. При этом он является карьеристом. Кузденбаева заявила, что Чарльз на протяжении жизни мечтал стать королем Великобритании, и сейчас достиг своей цели.

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Нумеролог пояснила, что новый король вряд ли сможет сделать что-то хорошее для своей страны. Она подчеркнула, что уже через два года он может лишиться престола.

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