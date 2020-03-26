«Ну просто задолбал». Шутки Гарика Харламова задели Ларису Гузееву

Гостья передачи, студентка медицинского колледжа Екатерина вспомнила в эфире неприятную историю из своей жизни. Она рассказала, что однажды смешала квас и пиво, а после этого всю ночь страдала от метеоризма рядом с бывшим возлюбленным.

«Поела окрошки на квасе у родителей и выпила пивка. А когда легли спать, началась Хиросима. У меня начало все бурлить», — пояснила Екатерина.

Девушка отметила, что после той ночи они расстались с молодым человеком.

«Я посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — подчеркнула Гузеева.

Харламов решил не оставаться без ответа и отреагировал на слова телеведущей на личной странице в Instagram. Он опубликовал отрывок из «Давай поженимся!» и часть своего выступления на шоу Comedy Club. Публикацию он подписал: «Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете».