НТВ: Заворотнюк вышла на связь с журналистами

Анастасия Заворотнюк долгое время не общалась с прессой после появления сообщений о своем здоровье. Перед 50-летием актрисы телеканал НТВ анонсировал специальный выпуск с ее интервью.

«Актриса сильно напугала всех своим диагнозом. Программе „Однажды…“ Анастасия твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах», — сообщили на сайте.

Телеканал пообещал рассказать в выпуске программы о детстве актрисы, а также о том, с чего все начиналось. При этом некоторые пользователи не поверили, что Заворотнюк согласилась ответить на вопросы журналистов. Они отметили, что анонс вышел 1 апреля, поэтому может быть лишь розыгрышем.

Заворотнюк уже не первый месяц не общается ни с кем из представителей прессы. В 2019 году в СМИ появились сообщения, что у актрисы диагностировали рак мозга. В конце февраля 2021 года дочь Заворотнюк призналась подписчикам, что тяжело переживает болезнь мамы. Она рассказала, что начала ходить к психологу, чтобы справиться с ударом.