Эксклюзив 12 февраля 2024, 12:25 НТВ отказался комментировать иск Собчак по делу о клевете Телеканал НТВ не стал комментировать желание Собчак подать на него в суд РИА «Новости»

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Журналистка Ксения Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ. Поводом стал фильм о бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2». Пресс-служба НТВ отказалась комментировать «360» ситуацию.

«Без комментариев», — сказали в пресс-службе телеканала.

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Ассистентка Собчак не в курсе, подала ли телеведущая иск в суд. До самой журналистки дозвониться пока не удалось.

В минувшее воскресенье, 11 февраля, в эфире телеканала вышел фильм-расследование «Собчак: на личности». В нем рассказали о личной жизни ведущей «Дома-2», затронули тему ее израильского гражданства, связей с Украиной и скандалы с балериной Анастасией Волочковой.

После фильма на своей странице в социальной сети Собчак опубликовала гневный пост, в котором обвинила НТВ в «пережевывании» ее личной жизни и в «бесконечной подлости» использования против нее память об ее же отце — бывшем губернаторе Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

Она подчеркнула, что подаст на телеканал в суд за клевету, «воровство материалов из YouTube и соцсетей» и о защите чести и достоинства. Ксения Собчак назвала такое решение бессмысленным, но понадеялась, что дело будет иметь плоды.