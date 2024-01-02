Знаменитости 02 января 2024, 02:17 «Нравятся только свои песни». Akmal' иронично оценил критику Дробыша Певец Akmal’: Дробышу нравятся только написанные им самим песни РИА «Новости»

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Продюсеру Виктору Дробышу нравятся только песни, которые он написал сам. Так молодой певец Akmal'. (Акмаль Ходжаниязов) прокомментировал в интервью Пятому каналу критику со стороны известного деятеля российского шоу-бизнеса.

Недопонимание между продюсером и исполнителем возникло на музыкальном шоу, где Дробыш «забраковал» спетую Akmal' песню.

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«На „Битве поколений“ Виктору Яковлевичу Дробышу не понравилось мое исполнение песни „По полюшку“, но я считаю, что это гениальная работа. <…> Просто он не воспринял это», — заявил Akmal'.

По мнению исполнителя, Дробышу нравятся песни, которые пишет он сам, а это была композиция другого автора.

Akmal соревновался с 36-летней Юлией Савичевой в восьмом выпуске второго сезона музыкального шоу «Битва поколений» на телеканале Муз-ТВ. Победу одержала победительница «Фабрики звезд».

Продюсер Виктор Дробыш ранее объяснил, что зритель всегда будет ходить только на те концерты, где ему нравится музыка и исполнитель.