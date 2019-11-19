  • Новый снимок Алсу разочаровал поклонников

    19 ноября 2019, 17:54

    Ольга Ситникова

    Российская певица, телеведущая и актриса Алсу опубликовала на личной странице в Instagram фотографию своего нового образа. Однако фанаты не оценили такую перемену внешности, сообщила «Экспресс газета».

    Певица решила сменить имидж. Она выложила свой снимок со стрижкой каре и вечерним макияжем и поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее внешний вид теперь.

    «А так?» — написала фото Алсу.

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    Однако фолловерам не понравился новый образ звезды. По их мнению, сочетание смоки-айз, прямого пробора и короткой стрижки добавили Алсу несколько лишних лет. А серый пиджак и черная водолазка лишь усугубили это.

    Подписчики ответили певице: «Ужас, старушка»; «Постарела»; «Нет, длинные лучше»; «Стала как все: прямой пробор и каре»; «Макияжа много, без него нежнее».

    Некоторые из них надеются, что это новый парик, и скоро все станет, «как было».

    Ранее российская певица сделала в Instаgrаm публикацию, посвященную памяти и дню рождения артиста Иосифа Кобзона. Алсу выразила благодарность музыканту за то, что в свое время он учил никогда не сдаваться и любить жизнь.