Новый снимок Алсу разочаровал поклонников

Певица решила сменить имидж. Она выложила свой снимок со стрижкой каре и вечерним макияжем и поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее внешний вид теперь.

«А так?» — написала фото Алсу.

Алсу опубликовала пост ко дню рождения Иосифа Кобзона Подробнее

Однако фолловерам не понравился новый образ звезды. По их мнению, сочетание смоки-айз, прямого пробора и короткой стрижки добавили Алсу несколько лишних лет. А серый пиджак и черная водолазка лишь усугубили это.

Подписчики ответили певице: «Ужас, старушка»; «Постарела»; «Нет, длинные лучше»; «Стала как все: прямой пробор и каре»; «Макияжа много, без него нежнее».

Некоторые из них надеются, что это новый парик, и скоро все станет, «как было».

Ранее российская певица сделала в Instаgrаm публикацию, посвященную памяти и дню рождения артиста Иосифа Кобзона. Алсу выразила благодарность музыканту за то, что в свое время он учил никогда не сдаваться и любить жизнь.