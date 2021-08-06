Новый сезон шоу Ивлеевой выйдет на «Пятнице!»

Настя Ивлеева планирует запустить новый сезон тревел-шоу «Блогеры и дороги». Об этом сообщило РИА ФАН.

Первый сезон шоу «Блогеры и дороги» выходил на YouTube-канале Ивлеевой. Теперь новые серии будут показаны уже на телеканале «Пятница!». Звезды Сети будут путешествовать по маленьким городам, селам и деревням в России и рассказывать о жизни простых людей, передали Nation News.

В съемках также принимали участие звезда TikTok Даня Милохин, блогер и исполнитель песен Эльдар Джарахов, ведущая Ида Галич и Instagram-блогер Роман Каграманов. На телевидении покажут шесть эпизодов, отснятых в Вологодской области, в Республике Адыгея и Краснодарском крае.