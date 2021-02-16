«Новый рок-н-ролл пошел?»: Пригожина вызвали на допрос после скандала со Шнуровым

Российского продюсера Иосифа Пригожина вызвали на допрос после публичного скандала с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, написал StarHit.

Напомним, что в минувшем году Пригожин заявил о сложном положении артистов из-за пандемии коронавируса. Шнуров отреагировал на эти слова едким стихотворением и предложил перевести деньги на еду. Продюсер оскорбился, в итоге между знаменитостями произошла ссора.

Позже Шнуров обратился в полицию и обвинил продюсера в том, что тот якобы угрожает его жизни. Мужа певицы Валерии вызвали на допрос, рассказала «Экспресс газета».

«Когда меня пригласили приехать на допрос, я был крайне удивлен. Это что, у нас какой-то новый рок-н-ролл пошел? Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию? Сюр!», — возмутился Пригожин.

Он посоветовал Шнурову лично позвонить ему, чтобы решить возникшие вопросы. Пригожин напомнил, что у Сергея есть его номер. При этом солист «Ленинграда» присылает сообщения через общих друзей и делает посты в социальных сетях. Продюсер заключил, что «лучше иметь дело с людьми нетрадиционной ориентации, чем с такими „мужчинами“ как Шнур».