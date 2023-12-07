07 декабря 2023, 14:21
Новый режиссер ЦАТРА Лазарев заявил, что способен совмещать должность с актерством
Актер Александр Лазарев недавно возглавил Центральный академический театр Российской армии. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» артист рассказал, что у него хватит сил и энергии на оба вида деятельности.
«Что касается совмещений, я остаюсь артистом театра „Ленкома“, буду играть свои роли. <…> Я способен делать это одновременно», — высказался Лазарев.
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Он также отметил, что предложение о должности главного режиссера ЦАТРА получил примерно месяц назад.
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