Знаменитости 07 декабря 2023, 14:21 Новый режиссер ЦАТРА Лазарев заявил, что способен совмещать должность с актерством

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Актер Александр Лазарев недавно возглавил Центральный академический театр Российской армии. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» артист рассказал, что у него хватит сил и энергии на оба вида деятельности.

«Что касается совмещений, я остаюсь артистом театра „Ленкома“, буду играть свои роли. <…> Я способен делать это одновременно», — высказался Лазарев.

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Он также отметил, что предложение о должности главного режиссера ЦАТРА получил примерно месяц назад.