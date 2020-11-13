13 ноября 2020, 19:26
Новый памятник Быстрицкой установили на кладбище. Поклонники не оценили
Новый памятник Элине Быстрицкой установили на ее могиле на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Этот памятник заказывала сама Быстрицкая. Сначала она хотела установить его у входа в свой Женский центр, но ничего не вышло. Тогда она решила, что ему подойдет место на ее могиле.
К моменту смерти женщины памятник готов еще не был. Теперь же его установили. Многие поклонники не оценили работу, так как считают, что Быстрицкая сама на себя не похожа.