Новый памятник Быстрицкой установили на кладбище. Поклонники не оценили

Этот памятник заказывала сама Быстрицкая. Сначала она хотела установить его у входа в свой Женский центр, но ничего не вышло. Тогда она решила, что ему подойдет место на ее могиле.

К моменту смерти женщины памятник готов еще не был. Теперь же его установили. Многие поклонники не оценили работу, так как считают, что Быстрицкая сама на себя не похожа.