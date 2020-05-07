Новый образ Дарьи Мороз удивил поклонников

Фото появилось на личной странице Мороз в Instagram.

«Хроники карантинной жизни», — написала под публикацией артистка.

На фотографии поклонники звезды увидели ее без топа и в жакете, который надет задом наперед. Мороз стоит спиной к фотографу и оглядывается, опустив глаза вниз.

Поклонники актрисы восхитились непривычным образом и удачным ракурсом: «Вы такая элегантная, женственная, утонченная! Как белый лотос на прохладном пруду в ранее утро в дымке и росе», «Даша, на этом фото вы сама женственность. Очень красивое фото!», «Дарья, у Вас типаж иностранки, Вам надо сниматься в Голливуде», «Как вам идет этот образ, никогда вас не рассматривала, как сексуальную актрису, но сейчас настолько все правильно в этом образе!

Некоторые подписчики в очередной раз похвалили талант звезды: «Мое личное мнение о Мороз. Потрясающая актриса, потрясающие фото и внешне непохожая на других». Другие решили поделиться своими наблюдениями: «Бабушкина примета: специально одетый наоборот предмет гардероба дает силу обладателю и защиту от всякого зла».