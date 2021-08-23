Новый модный тренд: мировые знаменитости облюбовали наряды с эффектом наготы

Зарубежные звезды полюбили выходить на публику в нарядах, которые создают эффект наготы. О новом модном тренде в мире знаменитостей рассказало издание The Sun.

Речь в материале идет о том, что в одежде появляются крупные вырезы, которые обнажают тело. Чаще всего они прикрыты только полупрозрачными вставками. Проанализировать новый модный тренд решила редактор Теа Джейкобс. Она отметила, что в подобном наряде фурор произвела американская звезда Ким Кардашьян, которая появилась в сером сетчатом платье. Среди звезд, которые уже словили новые модные веяния, оказались также британская певица Рита Ора и телеведущая Аманда Холден.

Одной из главных мировых звезд, которая отдает предпочтение подобному тренду, остается певица Рианна. Еще в 2014 году она вышла на ковровую дорожку церемонии CFDA Fashion Awards в полностью прозрачном платье макси, усыпанном кристаллами Swarovski.

Певица Рианна стала самой богатой представительницей шоу-бизнеса в мире по версии журнала Forbes. Что касается отечественных звезд, то список по-прежнему возглавляет Сергей Шнуров.