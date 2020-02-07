Новый клип шестилетнего блогера из России покорил YouTube

Российский блогер Настя Радзинская выпустила новый клип. В нем есть кадры с ее дня рождения в Майами, где девочка поет, танцует и играет вместе с детьми Филиппа Киркорова.

Видео на песню «Тебя поздравит Настя» опубликовано на YouTube и за несколько дней набрало свыше 11 миллионов просмотров.

В клипе Настя фотографируется с многочисленными гостями, среди которых есть Александр Ревва и Игорь Николаев. Последний написал к песне слова и музыку, а на праздник пришел вместе со своей младшей дочерью Вероникой.

27 января Насте Радзинской исполнилось шесть лет. В прошлом году она стала одним из богатейших блогеров России по версии Forbes, заняв третье место в рейтинге.

У Насти семь каналов, на которые в общей сложности подписаны около 107 миллионов пользователей. Видео юной блогерши набрали 42 миллиарда просмотров.

Девочка обрела популярность в 2016 году. Родители Насти решили снимать с ребенком шуточные ролики и выкладывать их в Сеть.