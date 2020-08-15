Новый клип Little Big «не зашел» фанатам

Группа Little Big выпустила клип на песню Tacos, посвященную кухням мира. Музыканты ритмично танцуют в костюме лаваша, банки с соусом и в купальниках из макарон. Однако не все оценили творчество группы.

Премьера клипа состоялась 14 августа на YouTube-канале группы, за сутки ролик посмотрели 2,5 миллиона человек. Но под клипом отметились люди, которым не понравился новый трек, а кому-то и клип. По их мнению, этот продукт вышел хуже предыдущего хита Uno. Однако количество дизлайков не дошло и до 50 тысяч.

«Я из тех, кто слушает Little Big шесть лет. Первые клипы и треки цепляли актуальностью, трешем, и драйвом. Это тоже прикольно, но не то», — отмечает Veronika Belaya.

А вот еще один разочарованный фанат: «Клип классный, но работа на клип только и велась..... Остальное уже однотипно и поднадоело. То есть без клипа-шляпа», — Наталья Натальева.

«У меня одного складывается мнение что выдыхаются они!» — грустит Рустам Смольников.

Надо было назвать не такос, а деградация комментатор «Твой отец».

Но среди комментаторов нашлись и те, кто доволен работой Little Big: «А мне нравится классный клип и песня. Рыжий прикольный, и костюмы тоже классные!», — Марина Меркурий.

«Если смотреть данное видео без звука, тот это шедевр! Очень шикарная задумка! К сожалению, трек слабоват для хита, но видеоряд прекрасен! Вышка!», — пишет Lego Константин Smileman.

Ранее клип группы LittleBig Uno, который готовили для Евровидения, собрал много просмотров — 142 миллиона.