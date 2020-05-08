Новый клип Бузовой посмотрели более 10 млн раз

В начале клипа Бузова предлагает своему возлюбленному «Давай останемся дома?». На что он отвечает «Давай».

Клип специально смонтировали так, чтобы у зрителей возникло ощущение, что видео сделано без помощи специальных программ и вне студии. В клипе также можно увидеть видеозаписи, которые сняли другие звезды. В них селебрити показывают, как хорошо проводить время со своей семьей.

В видео также можно увидеть Михаила Галустяна, который играет в приставку, Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, Екатерину Варнаву, Андрея Малахова и других популярных звезд.

Ранее Гарик Харламов запустил серию ребусов на своей странице в Instagram. Сначала он смеялся над телеведущей Ларисой Гузеевой, а после переключился на балерину Анастасию Волочкову.