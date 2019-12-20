По мнению Алибасова, определенных обычаев встречать Новый год не существует. Он уточнил, что люди слишком разные, чтобы отмечать праздник по общей традиции. Так, веселые люди любое торжество проводят оживленно. Другие, по словам музыканта, хотят провести Новый год одиноко.

«Я чувствую новогоднее настроение очень хорошо. Потому что Новый год — это заработки. Я с трех лет начал зарабатывать в этот день», — отметил Алибасов.

Артист также уточнил, его группа проводит от пяти до семи концертов в одну ночь.

«Меня мама в три года поставила на стул, нарядила в блестящий костюмчик, сшитый из ее единственного платья, и я заработал — мне Дед Мороз дал кулечек конфет», — рассказал он.