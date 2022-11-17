Эксклюзив 17 ноября 2022, 19:25 Новый герой маркетинга и пиара Гусь-Обнимусь. Джи Хуйминг рассказал, откуда пошел этот мем Менеджер компании «Джимми Тойс» Джи Хуйминг рассказал почему Гусь-Обнимусь так популярен

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Плюшевая игрушка Гусь-Обнимусь и сам персонаж становятся популярнее с каждым днем. Гуси разных размеров продаются везде — возле метро, на остановках, в переходах и даже в пробках. Новые видео с этой птицей в главной роли появляются в соцсетях каждый день. «360» пообщались с одним из создателей плюшевых гусей — менеджером компании «Джимми Тойс» — Джи Хуймингом. Он рассказал, что тренд пошел из игры Untitled Goose Game, которую выпустили в далеком 2019 году.

По словам менеджера компании, «Джимми Тойс» первой начала производить мягкую игрушку по мотивам игры. Кстати, в ней пользователь играет за самого гуся и выполняет разные задания — преимущественно хулиганские. Нужно, например, напугать садовника гоготом, чтобы он ударил молотком себе по пальцу, или стащить еду с пикника.

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Джи Хуйминг уверен, что игрушка хорошо продется из-за популярности самого персонажа в интернете, а не наоборот.

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«Мы знаем, что этот персонаж — гусь — сейчас интернет-селебрити, поэтому он так популярен», — сказал он.

Спрос на игрушечных гусей сегодня огромен, цены тоже не отстают. Корреспондент «360» выяснил, что в магазинах или у уличных продавцов маленькая игрушка стоит тысячу рублей, средняя 2,5 тысячи, а большая — до пяти тысяч рублей. Купить ее можно везде, даже пока стоите в пробке. «Дорожные» торговцы предлагают купить гуся за три тысячи. Сэкономить можно, заказав игрушку на маркетплейсах. Там цены варьируются от 600 рублей до 2,5 тысяч.

Сотрудники точек продаж не знают, откуда взялась популярность этого героя. Объясняют продажи просто — феноменом интернета.

«Ну они очень популярны сейчас во всем интернете, в соцсетях, дети их обожают», — сказал один из продавцов.

Впрочем, необязательно покупать этого интернет-хулигана. Его можно сшить своими руками. Один из популярных запросов в Яндексе, связанных с Гусем, — это выкройки игрушек.