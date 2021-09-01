Новый альбом Канье Уэста установил рекорд на крупнейших музыкальных сервисах

Новый альбом американского музыканта и продюсера Канье Уэста, представленный 29 августа, установил рекорд на многих музыкальных сервисах. Музыкант дал ему название Donda. Об это написало ИА НСН со ссылкой на издание Variety.

Отмечается, что пластинка заняла первое место в Apple Music в 152 странах за первые сутки. А 19 песен из альбома попали в первую двадцатку плейлиста Apple Music’s Daily Top 100 Global. Также альбом репера побил рекорд по количеству прослушиваний за день в 2021 году.

Ранее стало известно, что музыкант подал документы, что сменить имя на сценический псевдоним Йе (Ye). С соответствующим документом Канье обратился в верховный суд Лос-Анджелеса.