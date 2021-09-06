Новый альбом Канье Уэста Donda занял первое место в рейтинге Billboard

Новый музыкальный альбом американского рэпера Канье Уэста Donda занял первую строчку в рейтинге Billboard. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Billboard 200 является рейтингом самых популярных пластинок в США. В него входят 200 песен. Новый альбом Канье занял в этом рейтинге первое место.

Пластинка стала десятой в послужном списке музыканта. Альбом получил название Donda. Он носит имя покойной матери Уэста. В своем альбоме Канье поднял темы психического расстройства, отношений между детьми и родителями, государства и даже религии. Также на пластинке присутствуют совместные треки с Трэвисом Скоттом, Jay-Z, Young Thug, The Weeknd и Jay Electronica, передало РИА ФАН.

Релиз нового альбома состоялся 29 августа 2021 года на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings. При этом премьера пластинки постоянно переносилась, что спровоцировало много шума вокруг исполнителя.

Ранее американская селебрити, звезда американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила о том, что планирует оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом. Сделать это женщина планирует ради своих детей.