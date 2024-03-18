Знаменитости 18 марта 2024, 13:32 Новые снимки повзрослевших детей Пугачевой появились в Сети Дочь и сын Пугачевой снялись в Израиле возле бассейна РИА «Новости»

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В последний день Масленицы дочь Аллы Пугачевой Лизу заметили на израильском пляже. Десятилетняя девочка отдыхала на морском берегу вместе с отцом Максимом Галкиным*, сообщил сайт boda.su.

Юморист и его дочь пришли на побережье вдвоем. Пугачева и сын Гарри остались дома.

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Лиза появилась на прогулке в футболке, шортах, сандалях и бейсболке.

Девочка, подойдя к воде, проверила рукой температуру. Затем она предложила отцу самому оценить, насколько прохладное море.

До этого дети Пугачевой сфотографировались рядом с бассейном. Гарри позировал в спортивном костюме и панаме, а Лиза выбрала для прогулки светлый наряд в бирюзовых оттенках.

Дети Пугачевой и Галкина* продолжили обучение по российской программе в эмиграции. У двойняшек также много дистанционных репетиторов.

* Признан иностранным агентом на территории России.