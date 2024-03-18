18 марта 2024, 13:32
Новые снимки повзрослевших детей Пугачевой появились в Сети
Дочь и сын Пугачевой снялись в Израиле возле бассейна
В последний день Масленицы дочь Аллы Пугачевой Лизу заметили на израильском пляже. Десятилетняя девочка отдыхала на морском берегу вместе с отцом Максимом Галкиным*, сообщил сайт boda.su.
Юморист и его дочь пришли на побережье вдвоем. Пугачева и сын Гарри остались дома.
Реклама
Лиза появилась на прогулке в футболке, шортах, сандалях и бейсболке.
Девочка, подойдя к воде, проверила рукой температуру. Затем она предложила отцу самому оценить, насколько прохладное море.
До этого дети Пугачевой сфотографировались рядом с бассейном. Гарри позировал в спортивном костюме и панаме, а Лиза выбрала для прогулки светлый наряд в бирюзовых оттенках.
Дети Пугачевой и Галкина* продолжили обучение по российской программе в эмиграции. У двойняшек также много дистанционных репетиторов.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Дети
Алла Пугачева
Максим Галкин
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама