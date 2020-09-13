Новые фото появились в аккаунте Заворотнюк впервые за полгода

В аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за полгода появились новые фотографии. Актриса показала, что их общая с Петром Чернышевым дочь подарила родителям в честь 12-й годовщины свадьбы.

Анастасия Заворотнюк опубликовала несколько фотографий детских поделок — рисунков, аппликаций, поделок из пластилина, а также букет полевых цветов.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», — подписала Заворотнюк фотографию.

Фанаты актрисы обрадовались не только первому посту, который появился спустя полгода молчания, но и смыслу, который он в себе нес. Поклонники поняли, что Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше, несмотря на многочисленные слухи о серьезных проблемах со здоровьем. В комментариях к посту они поздравили актрису с годовщиной свадьбы, а также пожелали ей скорейшего выздоровления и семейного счастья.

Ранее «Утро.ру» сообщило, что в СМИ появились слухи о «тайных похоронах» Анастасии Заворотнюк. Их авторы уверены, что актриса давно умерла, «но все поддерживают эту историю на плаву, чтобы собирать чистый доход».