Новые части «Форсажа» выйдут без Дуэйна Джонсона

В 10 и 11 частях «Форсажа» зрители не увидят агента Люка Хоббса, которого сыграл Дуэйн Джонсон. Актер подтвердил, что не будет принимать участие в съемках кинофраншизы. Об этом написал портал ScreenRant.

Дуэйн присоединился к проекту лишь на пятой серии. Всего актер снялся в четырех частях, а также поучаствовал в спин-оффе «Хоббс и Шоу», написало РИА ФАН.

Из-за того, что в «Форсаже-9» Джонсона не было среди участников, начали ходить слухи о напряженных отношениях на площадке. Сам Дуэйн никогда не скрывал конфликта с Вином Дизелем. Еще в 2016 году в своем Instagram актер раскритиковал коллег по цеху, в том числе упомянув главного героя кинофраншизы.

Позже Джонсон заявил, что желает добра актерам и продюсерам проекта, но в новых фильмах принимать участия не будет.