У певицы МакSим, которая сейчас находится в медикаментозной коме, нашли новую болезнь. Речь идет о симптомах заболевания, которое поражает печень. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, сразу после госпитализации певице провели полное обследование. Через несколько дней медики пришли к выводу, что у нее есть признаки, которые указывают на серьезное заболевание, поражающее печень. Врачи предположили, что эта болезнь у певицы давно — возможно, уже в хронической стадии.

При этом раньше заболевание могло себя не проявлять. Или МакSим могла быть уверена, что вылечила этот недуг. О какой именно болезни печени идет речь, издание не уточнило. Есть мнение, что пациенты с этим недугом попадают в группу риска по заражению коронавирусом — при заболевании COVID-19 могут появиться серьезные осложнения. Именно она могла стать причиной резкого ухудшения состояния певицы.

О госпитализации МакSим стало известно 16 июня. Врачи приняли решение ввести ее в состояние медикаментозной комы и подключить к ИВЛ — обследования показали, что у нее поражено 40% легких. Несмотря на то, тест на коронавирус был отрицательным. Постепенно состояние певицы ухудшилось, уровень поражения легких вырос до 75%.