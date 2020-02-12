Новорожденная дочь Миллы Йовович больна

Она поделилась со своими поклонниками фотографией своей средней дочери Дашиэл и новорожденной Озиан. На снимке Дашиэл кормит малышку из бутылочки.

Под фото актриса подписала, что младшая дочь тяжело переносит желтуху. Из-за этого она уже неделю находится с ней в больнице. Врачи посоветовали ей как можно больше кормить маленькую пациентку молоком для скорейшего выздоровления.

Йовович объяснила, что малышка быстро засыпает на грудном вскармливании, поэтому им приходится кормить ее из бутылочки, чтобы она получала как можно больше еды

«У бедняжки так много маленьких царапин на пятках, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше», — говорится в посте.

Милла Йовович недавно родила третьего ребенка. Девочку назвали Озиан. В этом году Миле Йовович исполнится 44 года, ее супругу будет 54 года. Пара в браке уже 11 лет.